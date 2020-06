Suri skulptor Elin Tober

Elin Tober sündis Tallinnas, ent perel tuli peagi linnast lahkuda. Tema haridustee algas 1949–1956 Velise algkoolis ja Valgu seitsmeklassilises koolis. Pärast aastat Tartu 7. seitsmeklassilises koolis astus ta Tartu Kunstikooli skulptuuriosakonda, kus õppis aastail 1957–1962. Just neil aastail kinnistus soov saada professionaalseks kunstnikuks, avardus erialane ja üldhariduslik silmaring ning samas ühiselamutoas elanud tüdrukutest sai alguse kogu elu kestnud lähedaste üksteist toetavate sõprade ring, kellest kõigist said silmapaistvad eesti kunstnikud – Elin Tober, Hille Palm, Kaie Parts, Ellen Kolk ja Aili Aava.

Elin Toberi skulptuure iseloomustab väga hea materjali- ja vormitunnetus. Ta on suutnud puidust, pronksist ja erinevat liiki kividest nagu dolomiit, marmor ja ka graniit tuua välja materjalile eriomased võimalused. Oma kompositsioonides arendab ta modernismi klassikast inspireeritud vormikõnet, üllatades toonast vaatajat küll ajuti oma meelelise käsitlusega, ent jäädes alati pigem esteetilisse kammerlikku laadi tunnetusruumi («Suvi», marmor, 1972; «Piigad pingil», puit, 1973, Tartu Kunstimuuseum jt). Portreeskulptuuris võib kõnelda vaieldamatust portreelisest isiksusetunnetusest aga ka väikestest vormilistest nüanssidest, mis teevad Elin Toberi portreepead koheselt äratuntavaks («Ema portree», pronks 1976, «Marje», pronks 1982, mõlemad Eesti Kunstimuuseum). Mõningad tuntud kaasaegsete loomeinimeste portreed on psühholoogiliselt eriti õnnestunud, nagu Tamara Ditmani väikesele graniitpadjale toetuv pronkspea (1983, Eesti Kunstimuuseum) või Jüri Sillarti portreepea (pronks, 1982), mis kaunistab Balti Filmi-ja Meediakooli interjööri, kus tuntud filmimees õppejõuna töötas. Ka Teatri- ja Muusikamuuseumi kunstikogusse kuuluv Peet Areni portreepea (pronks marmoralusel, 1982) kuulub tema portreeskulptuuri paremikku.

Elin Tober astus Eesti Kunstnike Liidu liikmeks aastal 1978 ning alustas elu vabakunstnikuna aastal 1981. Ajuti on ilmunud müügigaleriidesse tema enam või vähem abstraheeritud pronksist aktifiguure ja kompositsioone ning väikesi dekoratiivskulptuure. Kunsti müügikeskkondades kohtab veel tänagi tema õlimaale, kus maalija meelismotiiv, lilled on esitatud möödunud kümnenditele omases dekoratiivses vormis. Ilmselt on tema väiksemaid dekoratiivseid skulptuure ja õlimaale mitmetes erakogudes nii Eestis kui ka raja taga. Elin Toberi näol oli tegemist väga tagasihoidliku kunstnikuga, kes oma loomingulist elu kuigivõrd ei afišeerinud.