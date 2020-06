Fotomuuseumis avatakse Eesti portreefoto ülevaatenäitus

Fotomuuseumi portreeaasta põhinäitus toob vaataja ette muuseumi kogudes leiduvad 1980. ja 1990. aastate Eesti avangardsed portreefotod ja heidab pilgu tollasele nägemusele inimesest, ajast ja fotograafist endast. 1980. aastatel toimus pöördeline murrang nii Eesti ühiskonnas, kunstis kui ka fotograafias. Ühelt poolt püsis veel nõukogudeaegne elukorraldus, teisalt tärkasid juba taasiseseisvumisega seotud tunded. Peale olid kasvanud noored loovisikud ja fotokunstis hakkasid žanrid teisenema. Kadunud oli varasem modernismimaik, mis aga ei tähendanud, et tehniliselt ei oleks katsetatud.

Mark Raidpere, foto- ja videokunstnik: «Tänapäevane digiajastu fotograafia võimaldab sisuliselt kõike. Ja mida aeg edasi, seda enam võimaldab see veel kõigemat kõike. Ja see võimaluste paljusus on minu jaoks tapnud ära fotograafia kui meediumi lummuse, põnevuse ja ekspressiivsuse.»