Akadeemia 6. numbri tutvustus

Rein Veski sedastab, et elusorganismide ja viiruste teke abiogeensest lähtematerjalist väljaspool Maa tüüpi planeeti on väga ebatõepärane. Kuna bakterid sisaldavad oma elutalitlust toetavaid plasmiide ja viroide, on väga tõenäoline, et need tekkisid koos esimeste elusorganismidega, viirused vahest teatud nihkega.

Elutusest rääkides tuleks hoolikalt vahet teha elutul, mis pole kunagi elus olnud (abiogeenne, kosmiline aine), elutul, mis pärineb elusorganismist (surnud aine), ja elutul (eluprotsessideta), mis viibib ajutiselt anabioosis. Viimane on elusorganism seni, kuni ta on võimeline uuesti ellu ärkama. Viirused ja neist veelgi väiksemad elusorganisme tugevasti mõjutavad keemilised ühendid pole juba seetõttu elusolendid, et on tahkefaasilised moodustised, mis saavad oma molekuli kopeerida vaid elava raku ressursse kasutades.

Kellel on tahtmist elu ümber nurga defineerida, sel on selleks lisavõimalus: elusorganismi tunneme võime järgi pakkuda viirusmolekulile kopeerimisteenust. Sama võib öelda kõigi teiste molekulide kohta, mida organism kopeerib. Teaduse populariseerijad kirjutavad inimeses olevast 380 triljonist viirusest, 60 triljonist bakterist versus inimese enda kuus triljonit rakku ja sellest, et me hingame päevas sisse 100 000 000 viirust.

Mõni neist juhtub olema surmav. Värske seisukoha elu ja surma kohta leidis autor veebilehelt Naked Science: kui kõik rakud peaksid järsku planeedilt kaduma, osutuksid viirused mõttetuteks valkude ja DNAga täidetud mullideks, mis poleks võimelised täitma mitte mingisuguseid bioloogilisi funktsioone. Sellega on kaudselt öeldud, et viirused nagu viroidid ja plasmiididki on olulised, ehkki nende toime pole meile alati meelt mööda.

Võttes abiks teadmised komplekssüsteemidest, analüüsivad Jüri Engelbrecht ja Robert Kitt olukordi, kus kõik üleilmselt pea peale pöördub. Erinevalt füüsikalistest süsteemidest on sotsiaalses komplekssüsteemis peale materiaalsete sidemete olulisel kohal omaksvõetud väärtused, sotsiaalne mälu, harjumused ja kindlasti ka kommunikatsioon. Paraku ei ole need suuri sotsiaalseid süsteeme organiseerivad tegurid üle ilma sarnased. Selleks et ehitada ühtseid arusaamu ja jõuda sallivuseni, on vaja ka teadmisi komplekssüsteemidest.

Just suure süsteemi koostisosade vastasmõjude ja seoste analüüs võimaldab aru saada terviku kui komplekssüsteemi käitumisest, iseorganiseerumisest, ennustamatusest, mitteaditiivsusest (mitme sündmuse kogumõju pole lihtne summa), doominoefektist ja kaskaadidest. Võimalikud doominoefektid või kaskaadid on liiga jäikade võrgustike omapära, millest peame olema teadlikud. Põhiküsimuseks on see, kuidas selliseid olukordi ära hoida.