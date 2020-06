Veljo Tormise 90. sünniaastapäeva puhul avatakse näitus

Tähelepanu all on helilooja tähtteosed, mis on toonud talle kuulsust nii kodu- kui välismaal. Näitusel saab näha heliloojale kuulunud süntesaatorit ja teisi töövahendeid, kuulata olulisemaid helitöid, kõrvutada neid originaalkäsikirjadega ning uudistada ehedat šamaanitrummi.

Tormise 90. sünniaastapäeval on sobilik endalt muusikateadlase Urve Lippuse eeskujul küsida: «Selle asemel, et lõpuks kinnitada, et Tormis on üks väljapaistvamaid, soovitaksin ma korraks mõelda, milline oleks meie praegune laulurepertuaar, kui sealt Tormise lood järsku ära kaovad. Kuidas meeldiks?»