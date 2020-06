Narva Ooperipäevad avalikustas programmi

«Kuna Narvas oma ooperimaja ei ole, tähendab festival Narva jaoks kord aastas võimalust näha tipptasemel muusikateatrite etendusi kodulinnast lahkumata. Eelkõige on ooperipäevad loodud aga eesmärgiga kutsuda kultuurihuvilist publikut Narva sõitma, seepärast on festivaliprogrammis on etendused, mida muul ajal Eestis näha ei saa,» rääkis Julia Savitskaja.