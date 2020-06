Tänavuste Eesti Muusika Päevade teemaks on «Kaose ilu»

Eesti Muusika Päevad (EMP) on 41 aastat olnud suurim Eesti heliloojate loomingule keskenduv festival. Tänavu kevadel 27. märtsist 5. aprillini aset leidma pidanud festivali teema pidi olema «Ilu».

muudatusi – kõigi ülesanne oli järsku leida kaosest korda ja tavapärane süsteem ühtäkki kellelegi enam ei kehtinud,» kirjeldab festivali korraldusjuht Mari-Liis Rebane. «See oli ajendiks ka teema ümber mõtestamisel. Nägime üsna kiirelt kuidas esmapilgul segadusttekitavast kaosest sündis uue olukorra valguses väga palju uut, millest tulenevalt festivali kunstilised juhid Helena Tulve ja Timo Steiner leidsid, et festivali sügisene alateema peaks olema «Kaose ilu» – see võimaldab võibolla veelgi paremini tekitada diskussiooni teemal, kust sünnib meie arusaam ilust ja selle tajumise loogikast ning sellest, kuidas inimene on justkui programmeeritud kaoses loominguliselt toimima.»