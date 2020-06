Laulupeo suurkujude austamiseks valmis kunstiteos

«Laululavalt lahkunuile» on Metsakalmistule loodud paik, mis oma vaikuses ühendab üle aja ja üle ilma kõiki muusikuid, kes on oma ande laulupidudele pühendanud.

Autori kavandi järgi on kantaadi võimsad algusnoodid helivõngetena raiutud kivisse. «Tasakaalukas, suursugune, dünaamiline ja võimas, nagu see muusikapala, seisab Metsakalmistul graniidist kunstiteos,» ütleb Jürgenson ja lisab: «18. juunil, mil 151 aasta eest toimus Tartus esimese laulupeo esimene kontsert, tuleme nüüd Metsakalmistule kokku, et oma kogukonnaga pühitseda see kaunis kunstiteos, kus selle olulise pärandi tänastel ja ka homsetel hoidjatel oleks võimalus avaldada oma tänu ja lugupidamist meie eel käinud suurtele loojatele ja õpetajatele. Me mõtleme neile, kes puhkavad siin Metsakalmistul kui ka neile, kelle puhkepaik asub siit kaugemal.»