Pärnu Muusikafestival ei jää ära

Pärnu Muusikafestival on üks tuntumaid rahvusvahelisi klassikalise muusika festivale Eestis, mis ühendab Järvi Akadeemia ehk õpitoad noortele muusikutele, kõrgetasemelise kontsertprogrammi ja Paavo Järvi juhtimisel tegutseva Eesti Festivaliorkestri, mis on tuuritanud väärikates kontsertmajades üle Euroopa, sh BBC Promsil Albert Hallís ning on alati kord aastas kodupubliku ees Pärnus.

· Palume ostmisel eelistada e-piletit. Pärnu kontserdimaja kassa on avatud juhul kui pileteid on veel saadaval.

Pärnu muusikafestival on Eesti üks hinnatuim klassikalise muusika festival, mis on kasvamas üheks olulisemaks orkestrifestivaliks kogu Euroopas. Pärnu muusikafestivali fookuses on eelkõige orkestrimuusika, mille olulisim kandja on spetsiaalne kõrgetasemelise koosseisuga festivaliorkester, kuhu tulevad mängima oma ala tipud kõikjalt maailmast. Festival on toimunud aastast 2009 ning oma kõrge taseme saavutanud tänu Neeme Järvi ja festivali kunstilise juhi, Paavo Järvi, suurele pühendumisele.