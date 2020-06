Humanitaarteaduslik ajakiri Methis tähistab 25. numbri ilmumist

Laagi sõnul ajakirja nimi Methis otsest tähendust ei kanna, kuid on inspireeritud Metise, kreeka tarkusejumalanna Athena ema nimest. «H-täht uues nimes viitab humaniorale,» selgitas Laak. Tema sõnul on kõrgetasemeliste humanitaarteaduslike eestikeelsete väljaannete olemasolu väga oluline, see on meie keele ja kultuuri säilimise tagatis. Methis ongi programmiliselt peamiselt eestikeelne, ehkki ilmub ka ingliskeelseid erinumbreid. «Eesti teaduskeele pidev ajakohastamine, vastavuses rahvusvahelise teaduse uute suundadega, on eriti oluline, sest see on seotud ka terminiloomega.»