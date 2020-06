Täna toimub eriline kunstioksjon

20% oksjoni müügitulust läheb annetusteks kunstnike poolt valitud heategevusorganisatsioonidele: Inimõiguste Keskus, Eestimaa Looduse Fond, SOS Lasteküla, Eesti Naiste Varjupaikade liit, Eesti Metsa Abiks, Toidupank ja Peaasi. Rohkem infot oksjoni kohta ning teoste kataloogi leiab Kogo galerii veebilehelt.

Näituse idee ja pealkiri "Aeg unistada või karta?" tekkis eriolukorra esimesel nädalal ning kohe kutsuti kunstnikke ka sellel teemal kaasa mõtlema. Näitus koosneb 11 kunstniku erinevas meediumis kunstiteostest – õli- ja akrüülmaalid, akvarellid, graafika, fotod ja installatsioonid. Näituse jooksul valmisid kunstnikega videointervjuud unistamisest, hirmust ja näitusel olevatest teostest. Interjuud on vaadatavad Kogo galerii Instagramis, näoraamatus ja YouTube's.

Kristi Kongi Pilved olid toas ja aitasid end ära kaotada. Toa ukse august kumas roosakat (2020) FOTO: Stanislav Stepaško

Kristi Kongilt on näitusel 21 akvarelli, mis moodustavad justkui päeviku igapäevastest tähelepanekutest seoses valguse, värvide ja emotsioonidega, laotades vaataja ette esteetilise taju nüansirikkuse.

Holger Loodus leidis just eriolukorras võimaluse pöörduda tagasi varem mällu sööbinud piltide juurde ning neid maalimeediumis analüüsida. Need kujutised on teda köitnud ja lummanud, neis näib peituvad eriline saladus, aken tundmatusse maailma.

Alexei Gordin lõbustab vaatajaid taas grotesksete ning justkui päevakajaliste, kuid võib-olla hoopis igavikuliste maalidega, mis räägivad kunstmaailma suhtest majanduse ja ühiskonnaga.

Kiwa loob heliinstallatsiooni varasemate performance'ite käigus põletatud mikrofonidest ning 3 uut maali, millest üks kujutab ammu valminud, kuid just praegusesse aega eriliselt sobivat luuletust.

Eike Eplik Unistuse teekond hapust viinamarjast päikeseloojanguni (2020) ja Holger Loodus Opnl 1 (2020) FOTO: Marje Eelma

Eike Eplikult on näitusel metafoorne skulptuur pealkirjaga "Unistuse teekond hapust viinamarjast päikeseloojanguni".

Laura Kuusk toob meieni koduse argipoeetika fotoseerias "Mõned märkmed mateeria kohta meie sees ja ümber" ning Kadri Toom kujutab floora ja arhitektuuri sümbioosis peituvat ilu ja harmooniat.

Martiini Suletud (2020) FOTO: Marje Eelma

Martiini aga on loonud Tartlastele tuttavliku disainiga, kuid nihestatud sisuga avaliku ruumi hoiatuste ja juhiste seeria “Suletud?”. Kristel Saan mõtestab eriolukorda võimalusena unistada, aga ka tulla tagasi kahe jalaga maa peale.

Läti kunstnikud Elīna Vītola ja Ieva Kraule-Kūnaga on Kogo galeriisse saatnud juba 2019. aasta oktoobriks Riias Low galeriis valminud installatsiooni "Kunstnike kriisikeskus", mis haakub väga hästi Alexei Gordini maalidega ning toob tõdemuseni, et kunstis ja kultuuris on kriis pigem tavaolukord ning kunstnike kriisikeskus võib olla koht, mitte ainult kunstnikele, vaid ka publikule ammutamaks kriisidest ja läbikukkumistest jõudu ja loovust.

*

Lauri Sommer FOTO: Arved Breidaks

Kago on muusiku, kirjaniku, kirjandusteadlase ja luuletaja Lauri Sommeri ühemehebänd. Kago on tegutsenud alates 2003. aastast. Koos Õunaviksi plaadifirmaga andnud välja 5 plaati. Kago muusikas leidub primitiivseid folkbluusi põhiseid palu ja pungi järelkaja, Lõuna-Eesti rahvalaulude töötlusi, kodust elektroonikat, pastelseid klahv- ja puhkpille, vähetuntud eesti luule viisistusi ning kuuldemängulisi elemente. Lauri Sommer esitleb kontserdi käigus ka indiaani luuleantoloogiat, mille ta on eesti keelde tõlkinud mängides vaheldumisi muusikat ja lugedes indiaani luulet.