Veel kord NUKUst. Küsimärgid jäävad

Eesti sadade teiste maade seas, kus on nukuteatrikultuur

Eesti oli juba 90 aastat tagasi esindatud nukuteatrite rahvusvahelise ühenduse UNIMA asutamisel. Meie rahvuslikule eneseteadvusele on tähtis, et Eesti oleks nende sadade maade ja rahvaste hulgas, kus on olemas nukuteatrikultuur. Kui leiti, et õige on koondada paljudes Eesti teatrites olevad nukutrupid kokku iseseisvaks teatriks, sündiski just laste jaoks määratud nukuteater. Hea, et nii läks! Aga vaevalt enam nii läheb, kui Noorsooteater enam nukke ei vaja. Võib öelda, et pole vaja karta kolli. Aga kui koll juba kohal, on hilja hakata midagi päästma. Elu lihtsalt on niisugune.

Sellepärast ei saa nukuteatri tuleviku eest seisvad inimesed, olgu või «nukuteatrifriigiid» käed rüpes oodata, mis juhtub. Meie ülesanne on selgitada Eesti teatrivaatajale, mida nimevahetus endaga kardetavasti kaasa toob, ja ka näidata teatrile endale, millise tulega te mängite, milline on teie vastutus Eesti teatriajaloo ees.

Veel on aega tagasi pöörata, kuigi kulutused sümboolika muutmiseks on juba tehtud. Need kulutused ei ole nii palju väärt, kui see korvamatu kahju, mis selle läbi sündida võib. Needsamad küsimused on esitatud ka Kultuuriministeeriumile. Ootame väga ministeeriumi vastust, mis ütleb üsnagi palju selle kohta, mida meie kultuuris oluliseks peetakse.

Enne ja nüüd

Lugesin Mirko Rajase intervjuusid ja võrdlesin erinevatel aegadel esitatud ütlusi. Tööle asudes ütles ta, et «üks mu peamisi eesmärke on tuua nukuteater kui žanr lähemale noortele ja täiskasvanutele, kuid pakkuda sealjuures edaspidigi palju põnevat vaatamist ka väikelastele. Hindame kõrgelt juba välja kujunenud publikut ja tahame seda hoida, ent tuua nukuteatrit nautima ka need, kes pole veel meie majja teed leidnud.»

Ja edasi: «Õppisin tõesti nukuteatrikunsti eriala, see teatrivorm on mulle lähedane ja omane. /…/ Ma ei tea küll ühtegi teist teatrit, kus tegeldaks selle žanri avardamisega nii pühendunult kui Nukuteatris. /…/ Siiski tundub, et nukuteater ei ole kunstivormina Eestis praegu veel iseenesestmõistetav, selle žanriga tutvumine alles käib /.../» (Sirp 28.04.17).

Ja siis kolm aastat hiljem (Sirp 12.06.20): «Olen töötanud Nukuteatris kümme aastat ning nimetuse vahetamise küsimus on olnud KOGU AEG (minu rõhutus – HG) õhus: kas teatri nimetus ikka vastab sellele, mida sisuliselt teeme? /…/ Nukuteatri nimetus tekitab tihti isegi täiskasvanuis eelarvamusi, nukuteatrit peetakse väikelaste keskseks ning see kandub pelgusena üle ka noortele.»

Usun, et «nukuteatrifriigid» on Jaanus Vaiksoo väljend, mitte teatris käibel olev halvustav suhtumine nukuteatrisse. Sest NUKU teatris saavadki töötada ainult «nukuteatrifriigid».