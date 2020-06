Tallinnas tuleb eripärane kontsert: Robert Linna ronib bändiga sõitva bussi katusele

Tuntud Hulkurbuss, katusel ansambli Lexsoul Dancemachine liikmed, stardib 2. juulil kell 19 Piritalt linnasüdame suunas ja tuuritab Kesklinna tänavatel. Bussi marsruut on veel täpsustamisel ja avaldatakse peagi ühismeedias ürituse lehel. Buss ei võta peale reisijaid.

Liikuv kontsert kestab umbes kolm tundi ja on ühtlasi bändi värskelt ilmunud albumi «Lexplosion II» eelesitlus. Neile huvilistele, kes kontserdi ajal Kesklinnas ei viibi või mingil muul põhjusel ei saa oma kõrvaga kontserti kuulata, kuid tahaksid ikkagi sellest osa saada, pakutakse võimalust jälgida otseülekannet veebilehel .

Lexsoul Dancemachine on tuntuks saanud ennekõike kui funk- ja souliansambel, mille solist on ka Elephants From Neptune'is tegutsev Robert Linna.