Tallinn Music Weeki konverents toimub hübriidformaadis

Pärast koroonaviiruse pandeemia tõttu märtsist augustisse lükkumist on TMW tegelenud erinevate festivali ja konverentsi formaatide võimaluste välja töötamisega. Eesmärk on korraldada üritust nii, et vaatamata piirangutele oleks võimalik kaasata esinejaid ja publikut üle maailma.

Tänavu kogu muusikavaldkonna ökosüsteemi tabanud väljakutsed on meid kõiki pannud maailma ümber mõtestama ja tulevikuks vastuseid otsima. Seda, kuidas viirusjärgsetes oludes paremini toime tulla, uuritakse TMW 2020 konverentsil läbi kolme keskse teema, milleks on muusikatööstus 2.0, jätkusuutlik areng ja naabrid.

Muusikatööstus 2.0 teemablokis kaardistatakse muusikavaldkonna taastumis- ja uuenemisvõimalusi. Kas võti on kasutajakesksete platvormide ja uudsete virtuaallahenduste arendamises või taandub kõik oskusele muutusi juhtida? Enam kui eales varem, on vaja teadvustada tagasilöökidest taastumise ja juhtimispädevuste olulisust.

Tänavune kevad on näidanud, et inimkonnal on vaja veel pingutada selle nimel, et märgata ja vähendada sotsiaalset ebavõrdsust ja ebaõiglust. Rahvusvaheliste algatuste Keychange ja ShesaidSo osalusel lahatakse konverentsil soo- ja rassivähemuste probleeme ning vaimse tervise alaseid küsimusi – seda kõike kestliku arengu eesmärkide kontekstis.