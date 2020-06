Eesti keeles ilmus Aleksei Salnikovi romaan «Osakond»

Aleksei Salnikov on sündinud 1978. aastal Tartus ning tema lapsepõlv on möödunud Tartus ja Uuralites (Svinovodtšeskis, Nižni Tagilis ja Jekaterinburgis). Salnikov on õppinud põllumajanduskoolis ning Jekaterinburgis asuvas Uurali ülikoolis ühe semestri kirjandust. Ta on seni kirjutanud neli romaani ja luuletusi, raamatust «Petrovid gripi küüsis» teeb praegu filmi tuntud režissöör Kirill Serebrennikov.

Katkend romaanist «Osakond»: «Igor sellest tööst põhimõtteliselt midagi head ei oodanud: tööstusrajoonis asuv mahajäetud katlamaja, kahtlase minevikuga kolleegid... Mis eesmärgid ja ülesanded seal olla saavad? Tuleb end täis juua, mõtles Igor trepist üles naabrite juurde minnes. Üks-kaks-kolm-neli, peaasi, et korrust segi ei ajaks. Aga see müra üleval? Need ei ole lapsed, need on lasud.»