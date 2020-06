Sel nädalal on Telliskivi tänaval avatud välinäitus

Kõik valitud fotod on valitud Kalamajast. Näituse on koostanud ja kureerinud Tartu Ülikooli etnoloogiatudeng Kadi Raal oma näitusepraktika raames. Näituse kujundas Kärt Hennoste (Fly Illustration).

Kotzebue tänaval asuv Kalamaja kogukonnamuuseum on praegu veel loomisjärgus. Tegemist on esimese muuseumiga Eestis, mis on sündinud kavandamise algusest alates koos ümbruskonna inimestega. Keskaega ulatuva ajalooga asumil on kokkuhoidev ja aktiivne kogukond, mis on ise huvitatud oma linnaosa tutvustavast muuseumist. Muuseum hakkab avama Tallinna vanima eeslinna minevikku ja pakkuma ülevaadet selle kujunemise loost kuni tänapäevani välja nii omadele kui ka külalistele.