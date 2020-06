Amatöörrestauraator rikkus ära Murillo barokkmaali

Anonüümne kollektsionäär maksis 1200 eurot mööblirestauraatorile, et ta Bartolome Esteban Murillo maali Madonnast korda teeks, teatas BBCi Europa Press i uudist. Nende teatel kollektsionäär oli endast väljas kui mõistis, et ka teine katse maali restaureerida kukkus amatöörrestauraatoril läbi. Murillo maal on nüüd tundmatuseni muutunud.

«Regulatsiooni puudumine tähendab meie pärandi kaitsetust. Viimastel aastatel on konservaatorid-restauraatorid olnud sunnitud võimaluste puuduse tõttu riigist või ka oma ametikohalt lahkuma,» märkis Acre, hoiatades, et see majandusharu on Hispaanias kadumisohus.