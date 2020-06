Paide Teater viib rändama

Audiorännak tähendab tund aega kestvat jalutuskäiku. Meeskond tutvustab seda lavastuse tutvustuses nii: „“Labürint” on jalutuskäik tuttavatel tänavatel, tänavatel, millel me ikka kõnnime, mööda majadest, millest me ikka mööda kõnnime, üle ristmike, mida me ikka ületame, läbi parkide, kus me kunagi kohtunud pole, kirikust mööda, kui selles linnas üldse on veel mõni kirik, kaubanduskeskusest mööda, sest neid ju ikka on, on kesklinnas ja on äärelinnas ja on keset tühermaad, inimeste kannul, keda me ei tunne, mõeldes neile, keda me tunneme, keda me pole veel unustanud, eluga riskides, sest ikka võib mõnest avatud aknast kukkuda alla valge tiibklaver või rauast seif, südamerahuga riskides, sest kunagi ei tea, millisel tänavanurgal võib aset leida kohtumine, pärast mida pole see linn enam seesama linn.“