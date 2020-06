Volksbühne Berliin festivalil näeb ka eestlase lavastust

Kõik projektid on spetsiaalset festivali jaoks loodud ning vabalt vaadatavad kolmel järjestikkusel päeval, 24.-26.juunini kodulehel http://postwest.volksbuehne.berlin/en/. Programmis on live-etendused, video-etendused, kuuldemängud, fotoprojektid ning reaalajas toimuvad vestlused autoritega.

POSTWEST koondab kahteteist teatrit kümnest riigist omalaadseks koostöövõrgustikuks, mis uurib Ida-Euroopa ühise taustsüsteemi olemasolu ning identiteedilisi vastuolusid Lääne-Euroopaga. Mis on ühist endistel raudse eesriide taga olnud riikidel ja kultuuridel ning kuidas selline ajalugu muudab teatrikunstnike kultuurilist enesetunnetust? Kas üldse eksisteerib enam erinevuseid ida ja lääne vahel?

Eestist osaleb Vaba Lava festivali jaoks loodud videolavastusega «A different kind of white», mille idee autor ja esitaja on vabakutseline näitleja, lavastaja Jarmo Reha. «A different kind of white» etendub Saksamaa festivalil neljapäeval, 25. juunil.

Täispikkuses lavastus esietendub pealkirja all «WhiteWash» 3. juulil festivalil Baltoscandal. Lavastus räägib identiteedist, millel on palju kihte, aga on kiht, millest ei pääse, ka siis mitte, kui see on sotsiaalne konstruktsioon. Oma subjektiivse sisetundega, mis ei mahu ühegi sildi alla, oled oma nahas ikka üksi, olgu ümber nii palju valgust kui tahes. «WhiteWash» on performatiivne sööst identiteetide mutiauku.

Jarmo Reha on vabakutseline lavastaja, näitleja ja etenduskunstnik, kes ennist kuulus Teater NO99 truppi. Vabakutselisena on Reha alustanud pikemaaegset koostööd Belgias resideeruva lavastajaga Armel Roussel – nende ühisest koostööst on sündinud rahvusvaheline lavastus «Elagu elu, mis põletab rinda» (2019) ning tulemas on ka «Ether/After» (2021) ja «Walzc» (2022), kus Reha osaleb kaaslavastaja ja näitlejana.