Tallinna Biennaal stardib nädala pärast

Tallinna Biennaali peakorraldaja Andra Orn selgitas, et esmakordselt toimuva Tallinna Biennaali programm on mitmekülgne ning iga kunstihuviline võiks leida pea kuu aega kestvalt suursündmuselt mõne huvitava väljapaneku või ürituse. «Jätkuvalt täienevas programmis on nii väiksemaid sündmusi nagu tänavakunstituurid või visiidid kunstnike ateljeedesse kui ka suuremaid ettevõtmisi nagu Suur Kunstipäev Vabaduse väljakul. Meil on korraldajatena väga hea meel, et nii paljud Eesti kunstiasutused on otsustanud panustada suursündmuse programmi ning tutvustada biennaalil publikule oma tegevust avades galeriide või ateljeede uksed,» on Orn tänulik.