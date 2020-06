Haapsalus avatakse Ilon Wiklandi juubelinäitus

Näitusel tutvustatakse Wiklandi loomingut lapsepõlvekodu temaatika kaudu. Kodukoht kui lapsele kindluse ja tugevuse andja, oma ja armas lastetuba, lemmikloomad kui armastatud pereliikmed, sõbrad ja mäng – need on märksõnad, mis näituse koostajatele Tea Tammelaanele, Krista Kumbergile ja Anne Suislepale inspiratsiooni andsid. Ilon Wiklandi loomingus on palju soojust ja südamlikkust. Ta on oma raamatuillustratsioonides tihti kujutanud lapse lähiümbrust. Neis piltides on tajutav kunstniku enda lapsepõlvekodu Eestis.