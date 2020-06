Laupäeval toimub ekskursioon August Komendandi jälgedes Kadrioru staadionile

Laupäeval 27. juunil kell 14.00–15.30 on Eesti Arhitektuurimuuseumi Avatud Majade sarjas võimalus uudistada Kadrioru staadioni ajaloolises tribüünihoones. See ajalooline raudbetoontribüün on betoonist võlutud Eesti-Ameerika ehitusinseneri August Komendandi tähtsaim varane konstruktoritöö. Grupijuht on arhitektuuriajaloolane ja näituse «Betoonist võlutud. Ehitusinsener August Komendant» kuraator Carl-Dag Lige.