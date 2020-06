Soome-ugri filmifestival keskendub tänavu kodanikuaktivismile

Festivali fookuses on teema, kas ja kuidas saab üksikisikuna ühiskonda muuta. FUFFil arutatakse, kuidas hoida keelt, kultuuri ja loodust. «Meie igapäevaellu on jõudnud küsimus, kuidas me ellu jääme, kui meie kultuuriga seotud looduskeskkond muutub. Ühine filmivaatamine, kohtumine filmitegijatega ja arutelu annab energiat ja inspiratsiooni, et teha midagi oma elus paremaks. Keelt ja kultuuri ei saa vaadata eraldiseisvana, sest kui keskkond muutub talumatuks, siis lõppeb ka elu selles piirkonnas,» ütles festivali kunstiline juht Edina Csüllög.