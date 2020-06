Märt Meos: tsensuur on end jõhkral moel kehtestanud ja see tähendab kõigile loomevabaduse lõppu

Süüdistaja oli nõudnud Serebrennikovile kuut aastat reaalset vangistust. Lavastaja poolehoidjad taunisid kohtu otsust kui poliitiliselt motiveeritut. «Serebrennikovi meeleparandus on võimalik ilma reaalse vanglakaristuseta,» ütles kohtunik Olesja Mendelejeva. lisades, et tuntud lavastaja peab maksma trahvi ega tohi enam juhtida kultuurirorganisatsiooni. Serebrennikovi ja tema abisid süüdistati pea 1,7 miljoni euro eest riigiabi väljapetmises. Lavastaja sõnul aga läks raha teatriprojekti kuludeks.

SA Vaba Lava idee autor, üks asutajatest ja praegune juht Märt Meos nimetas kohtuotsuse väljakuulutamise järel Serebrennikovi keissi teatri suukorvistamiseks võimude poolt.

«Võeti ette Venemaa ühed edukamad teatritegijad, kes on oma loomingus olnud sõltumatud ja korraldati näidisprotsess. Gogoli keskus Moskvas on Venemaa sõltumatu teatri sümbol. Keegi ei uskunud, et võimud asjaga nii kaugele lähevad. Aga tänaseks, jah, on nad süüdi mõistetud. Kohtualuste seljataga on oma toetusavaldustega olnud kogu Venemaa teatrieliit, ka need, kes varem on paistnud silma võimumeelsetena. Saadakse aru, et kui Serebrennikov süüdi mõistetakse, on tsensuur end jõhkral moel kehtestanud ja see tähendab kõigile loomevabaduse lõppu,» ütles Meos Postimehele.

«Ei kommenteeri,» lausus musta näomaski kandnud Serebrennikov pärast otsuse väljakuulutamist. FOTO: Pavel Golovkin/AP/Scanpix Baltics

Meos ütleb, et soovib Vaba Lava Narvas korraldada rahvusvahelisi teatrifestivale teatritele, kes ei saa oma kodumaal vabalt tegutseda. «Loodame, et see leiab suuremat tuge ja Narvast võiks saada koht, kus sellised teatrid kogunevad ja kus võetakse sõna tsensuuri vastu. Probleem on sügavam. See, mida nägime täna Venemaal, on aktuaalne ka Ungaris ja Poolas, kus toimuvad sarnsed protsessid,» ütles Meos.

Aastaid Serebrennikoviga koostööd teinud Narva päritolu Venemaa staarnäitleja ja -lavastaja Julia Aug vastas 2018. aasta kevadel intervjuus Teet Korsteni küsimusele «kuidas näete kõmulist režissööri ja lavastaja Kirill Serebrennikovi vastu alustatud kohtuasja? Mis teie meelest selle taga tegelikult seisab?» nii: