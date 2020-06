Hobusepea galeriis avatakse Eesti Moekunstnike Ühenduse aastanäitus

Loomeprotsessi aluseks on kunstnikke enim mõjutanud lähisugulase rõivas või tarbeese, millest on inspireeritud tänapäevane teos. Lähtekohaks on lapsepõlves kunstnikele mõju avaldanud inimeste tegevus, rituaalid ja riietus – mis meid ühendab või eristab neist mälestuste kandjast? Armsaks saanud vanu fotosid, kirju, tarbeesemeid, mis on autoritel südame põksuma pannud, pakuvad näitusel osalejad vaatamiseks ka publikule. Nii on vaatajalgi võimalus testida nö oma geenikoodi tugevust ja juurelda juurtest sirgumise paratamatuse üle. Rõivamudelite juures saab tutvuda seletava kirjelduse ning autori ja teda inspireerinud lähisugulase portreega.