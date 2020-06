NUKU teater jagas hooaja lõpetamisel kolleegipreemiaid

Teatri kunstiline juht Mirko Rajas tänas kõiki kolleege loomepanuse ja eesmärgipärase töö eest sel eriskummalisel hooajal. «Teatris töötada on privileeg, kus loominguline kohalolu on kõigi osa, kes teatris töötavad. Meie viis uuslavastust on küll ilus number, kuid kolm sel hooajal esietenduma pidanud lavastust esietenduvad eriolukorra tõttu järgmisel hooajal. Teatris ei ole kellegi jaoks võõras mõrksõna «antud olud» ja nende «antud oludega» tuli kohaneda.»