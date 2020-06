Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia tudengid avaldasid ühiselt loodud teose

«Muusika loomine on üks suhtlemise viise, eelkõige on see helilooja suhtlemine oma tulevaste kuulajatega ja üldiselt on muusika kirjutamine üsna üksildane tegevus. Eriolukorra ja isolatiooni ajal esile kerkinud suhtlemispuudus ja ka piisava hulga vaba aja olemasolu tekitasid mõtte kasutada seda aega produktiivselt ja suhelda oma osakonna inimestega vahelduseks hoopis loomingulisel tasandil,» lisab Eesti Muusika- ja Teariakadeemia õppejõud Malle Maltis: «Loo tegemine toimus ketipõhimõttel – igaüks komponeeris väljaloositud järjekorras ühe lüli, mis suhestus eelneva materjaliga.»