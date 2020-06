Tartu Kunstimajas avatakse Jaak Kikase näitus

Jaak Kikas (snd 1949) on füüsik ja fotokunstnik. Ta lõpetas 1972. aastal Tartu Riikliku Ülikooli füüsikaosakonna ja töötab praegu õppejõuna TÜ füüsika instituudis. Esimene isikunäitus «40 pilti» toimus tal aastal 2015 Pallase Nooruse galeriis, käesolev on ta seitsmes autorikollektsioon. Aastast 2019 on Jaak Kikas Tartu Kunstnike Liidu liige.

Jaak Kikase kunstnikunägemust on kindlasti mõjutanud ta haridus- ja ametialane taust füüsikuna. Sümmeetriad, peegeldused, eksperimendid füüsilise reaalsuse elementidega on märksõnad, mis füüsikaski olulist tähtsust omavad. Teisalt annavad aga eksponeeritud fotomanipulatsioonid vaatajale ainet pareidoolseteks mõttemängudeks, võimaldades nii hakkata kaasautoriks ja näha nendes piltides just oma kogemust, isklikke lootusi-ootusi-kartusi.

Kunstnik lisab: «Maailma ja asju selle sees annab osadeks lammutada. Nii mõttes kui päriselt. Päriselt oleme sellega vähemasti lapsepõlves kõik tegelenud, ehk mõnikord ka karistust väärinud tagajärgedega. Kui osi enam tagasi kokku pole õnnestunud panna. Aga mõnikord võib osade uus kokkupanemise viis anda ka midagi üllatavat ja ehk isegi kasulikku. Lõpeks tuleneb ju kogu ainelise maailma lõputu mitmekesisus erinevates viisidest, millistel üksikud aatomid kokku on pandud. Siinsetel piltidel on maailm lammutatud pooleks, üks pool on ära visatud ja asendatud esimese poole peegeldusega. Muidugi pole see mingi jalgratas (või just on) – kollaažid on maailma kunstipraktikas ju ammu kasutatud tehnika. Päris otsene tee nende piltide juurde on ka mu varasemast kollektsioonist «Katoptromaania», aga mindud on veelgi kaugemale. Ja tulemus … oli üllatav vähemasti minu jaoks.»