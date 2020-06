Loomingu Raamatukogu sarjas ilmus kaks Rainer Maria Rilke novelli

Loomingu Raamatukogu sarjas on ilmunud Rainer Maria Rilke «Kaks Praha lugu», mille on saksa keelest tõlkinud Tiiu Relve. Tegu on mõttelise järjega Rilke noorpõlve proosa valimikule «Armastusest» (LR 2007, nr 23–24, tlk Tiiu Relve).