OKAPI Galeriis avatakse klaasikunstnike multimeedia projekt

Käesolev näitus – «vee all kuu peal II» – OKAPI Galeriis toob eksperimentaalse ja erilise projekti veepõhjast maa peale kutsudes vaatajat endaga kummalisele rännakule, mida vabasukeldumise taustaga autorite sõnutsi võib võrrelda kosmosekspeditsiooniga. ««vee all kuu peal» on kujund, idee sarnasest võnkesagedusest vee põhjas või kaugel kosmoses. Üksildus, vaikus, ajamõiste hägustumine, kummaline valgus, millele lisandub mingi eriline – kogu eksistentsi haarav – kogemine, mida kirjeldada näib sama võimatu kui kuu peal käiku.» OKAPI Galeriis eksponeerimisele tulevad installatiivsed fragmendid, fotojäädvustused ja videoklipid on autorite sisepeegeldused veesügavustes kogetule.

«vee all kuu peal» on multimeedia projekt, mille alged ulatuvad 2017. aasta kevadesse, kui sündis esimene seeria fotosid Maarja Mäemetsa klaasobjektidest vee all Rummu karjääris (autoriks vabasukeldujad Toomas Kivikas, Rait Lõhmus). Sellest hetkest alguse saanud inspiratsioon ja äratundmine on viimastel aastatel viinud sukelduvaid kunstnikke uute loominguliste eksperimenteerimiste ja väljakutseteni veesügavustes. 26. juunil 2020 avasid kunstnikud Rummu karjääri vetes esimese kohaspetsiifilise ühisnäituse, kuhu valmisid teosed klaasist, betoonist ja ready-made objektidest. Kunstnike jaoks loob vesi nende teostele uue konteksti, avardab visualiseerimise, ülespaneku ja kogemise piire ning pakub mitmetasandilisi väljakutseid.

Pühapäeval, 5. juulil kell 12–19 on osa projektist «vee all kuu peal II» eksponeeritud ka Suurel Kunstipäeval Vabaduse väljakul, kus OKAPI Galerii on kohal koos teiste galeriide ja kunstiorganisatsioonidega. Tallinna Biennaali programmi kuuluva Kunstipäeva näol on tegemist ühe rikkalikuma avatud ekspositsiooniga Eestis, mis pakub võimalust publikul sukelduda kunsti ja kultuuri ning ka ise loominguliselt kätt proovida.