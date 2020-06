Laumets, Suits ja Eplik loovad suurlavastuse «Peer Gynt»

«Peer Gynt» on norra näitekirjaniku Henrik Ibseni kõige helgem teos, mis ilmus esmakordselt trükis eesti keeles 1867. aastal ning selle värsstõlke autor oli Marie Under. Esmatrüki 150. aastapäevaks lõi üks hinnatumaid eesti luuletajaid Paul-Eerik Rummo teosest oma tõlkeversiooni, mis valmis Riina Hanso proosatõlke alusel. Karl Laumetsa lavastuses jõuab see uustõlge nüüd ka lavale.

Lavastaja Karl Laumets: «Olen väga õnnelik selle koostöö üle, kuna antavatest oludest on sündinud kooslus, mis rikastab ja toetab lavastuse kontseptsiooni. Peer Gynt on meie aja kangelane. Ta on noor. Ta on ilus. Ta on andekas. Ta tahab saada kuningaks, keisriks. Küsimusele: «Olla või mitte olla?» vastab Peer Gynt: «Olla ise!» Mida tähendab ise-olemine? Kuidas ühendada individualistliku maailma isekust kollektiivse mõtlemisega? Kuidas elada nii, et see oleks hea ja õige?»