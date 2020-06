Tasuta Hortus Musicuse kontsert Tallinnas

Kolmapäeval, 1. juulil kell 18 on muusikasõbrad oodatud tasuta kontserdile Taani Kuninga aeda, kus Hortus Musicuse esituses kõlavad prantsuse, inglise ja itaalia tantsusüidid ja armastuslaulud. Kontserdipaikadeks on ka aiaäärne Väravatorn, Niguliste kirik ja Kadrioru lilleaed.

Festivali teine kontsert, mis kannab intrigeerivat pealkirja «Eurohitid sajandite tagant», on «In Horto Regise» sünnipäevapidu ja ühtlasi uue sarja «Suveklassika Kadriorus» avaõhtu. Kontsert algab 2. juulil Kadrioru lilleaias kell 19, vihmase ilmaga toimub kontsert Kadrioru lossi saalis. Mustoneni sõnul tulevad ettekandele omaaegsed üleilmseid muusikamenukid. «Hitte on ju alati olnud! Tõsi, iganädalasi edetabeleid ei koostatud, aga ometi on siin lugusid, mida teati, lauldi ja mängiti Lissabonist Uppsalani, Prahast Londonini – täpselt nagu tänagi,» selgitab Mustonen.

Laupäeval, 4. juulil kell 16 kuuleb Väravatornis kontserti «Mul on janu», kus tuleb ettekandele juudi ja araabia traditsiooniline muusika. Et lauto, poogen ja mitmed löökpillid jõudsid keskajal Euroopasse just idamaadest, siis kõlab oriendi muusika nendel esitatuna eriti loomulikult. Iisraeli riik asub mitme kultuuri ja religiooni ristteel ning juudi traditsionaalne muusika on kirev segu erinevate rahvaste, nagu näiteks sefaradi, hassiidi ja kreeka muusika mõjutustest.