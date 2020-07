Eksklusiivne galerii ⟩ Täna toimub Edward von Lõnguse suurnäituse «Viimsepäeva katedraal» sisseõnnistamine

800 ruutmeetril näeb kokku 25 hirmuäratavat suurteost, mis annavad kokku omanäolise ruumikogemuse. Ligi pool tonni kaaluvad teosed on loodud hirmuäratavatel terasplaatidele ning riputatud trossidega laetaladest alla.

Tallinna Biennaali peakorraldaja Andra Orn kommenteeris lõnguse näitust: «Lõnguse näitus on kindlasti selline, mis ei jäta kedagi külmaks. Seda on raske isegi enam personaalnäituseks nimetada, sest pigem on tegemist ruumikogemusega, mida tegelikult iga hea näitus võiks ka olla.»

Näituse peateoseks võib pidada Lõnguse töötlust Michelangelo Sixtuse kabeli freskost, mis kujutab Viimset kohtupäeva. Samuti on näitusel üleval tänavatelt fragmentidena tuntud Bernt Notke “Surmatantsust” pärit teosed, mis on loodud just selle näituse tarbeks.

Kordumatu ruumikogemus on omamoodi katedraal, kuhu sisenedes satutakse silmitsi kapitalikeskse maailmaga, kus surma ja hävingut võetakse meelelahutusena - see on äraspidine pühakoda tarbimiskultuurile.