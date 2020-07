Vaata, kes tulid uue «Salmonite» filmi esilinastusele

Kunagise seriaali vaatajad mäletavad, kui hästi oskas Salmonite perekond raha teha. Toomas Kirsi värske film «Salmonid. 25 aastat hiljem» vaadeldakse selle perekonna saatust tänapäeval. Nüüd on endale kindlustatud veel võimsam positsioon, sest Ella Salmon on vahepeal jõudnud olla Eesti president. Loomulikult on sooje kohti jagunud ka teistele pereliikmetele ja nii on Salmonite jõukus ja võim aina kasvanud. Kuhu see kõik lõpuks viia võib ning millega Salmonid end ajalukku kirjutavad, sellest film räägibki. Lisaks ootuspärasele huumorile ja glamuurile näeb filmis ootamatutes rollides ka tuntud ühiskonnategelasi.