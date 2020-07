Opera Veto annab teada, et 16. ja 17. juulil saab Soonlepa Karjamõisas nautida kammerooperit. Just ooper kõlab just nimelt laudas. Endine mõisa karjalaut on renoveeritud ja kohandatud kõigi võimalustega teatrisaaliks. 17. juulil algusega kell 19 tuleb ettekandele G. Ph. Telemanni koomiline lühiooper «Pimpinone» ning 18. juulil algusega kell 16 E. Wolf-Ferrari koomiline lühiooper «Susanna saladus».