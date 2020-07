Ilmus esimene singel Maarja Nuut & Ruum uuelt plaadilt

Maarja Nuut ja Ruum (aka Hendrik Kaljujärv) alustasid ühiselt muusikaloomist neli aastat tagasi, 2018 ilmus Suurbritannia plaadifirma 130701 alt nende esikalbum «Muunduja«, mis pälvis rahvusvaheliselt palju tunnustust. Uus plaat on salvestatud lõviosas möödunud sügisel ning ilmub vinüülil ja digitaalselt 11. septembril Eesti plaadifirma Õunaviks alt. Album on masterdatud Berliini helistuudios Dubplates & Mastering, ümbrise kujunduse autor on Eiko Ojala.