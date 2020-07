Leigo Järvemuusikal kantakse ette Veljo Tormise teoseid

Leigo Järvemuusika peakorraldaja Tiiu Tamm: «Otsustasime sel aastal teha festivali ühepäevaseks, sest nii on kõige lihtsam tagada inimeste ohutus ja mugavus seoses võimaliku viiruseohuga. Kontserdid on 8. augustil ning leiavad aset eelmisel aastal taas mängupaigaks loodud Leigo teatrimetsas, mis on üks müstilisemaid ja omapärasemaid paiku Leigol. Esinejad paiknevad metsa sees, publik kauni tiigi kaldal. Just ümbritsev maa, tuli ja vesi muudavad hästivalitud muusika Leigol nii eriliseks kui ka ligitõmbavaks. Kohti on kontsertidele piiratud koguses, nii et tasub kiirustada.»