Avatakse Kersti Karu figuuride näitus «Mees ja naine»

Näitus keskendub kunstniku aktifiguuridele ja annab sellisena ülevaate autori stiliseeritud inimfiguuridest. 2019. aasta lõpus oli Tallinna keskraamatukogus külastajatele avatud Kersti Karu tarbe- ja disainkeraamika ülevaatenäitus «Keraamika maailm», kus oli eksponeeritud valik autori seinataldrikutest, kelladest, vaasidest, kruusidest, kaussidest, aga ka dekoratiivsetest vormidest ja erinevad loomafiguuridest. Nüüd on huvilisetel võimalik tutvuda Kersti Karu inimfiguuridega, mis ei olnud osa «Keraamika maailma» näitusest.

Kersti Karu (sünd. 1946) on keraamikuna tegutsenud üle 45 aasta, ERKI lõpetamise järel 1971. aastal töötas ta kunstikombinaadis ARS tehnoloogi ja hiljem autoritiraaži kunstnikuna, aastast 2003 vabakutselise kunstnikuna.

Mitmed tema stiliseeritud figuurid on saanud väga populaarseks, seda nii ARS kunstikombinaadi ajal kui ka hiljem, tegutsedes vabakutselise autorina. Kersti Karu on viinud kõik oma miniskulptuurid kipsvormidesse ning on neid paljundanud savivalu tehnikas.