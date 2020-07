Kuidas muudab Serebrennikovi juhtum teatrit Venemaal?

Vene valitsus saadab selge sõnumi kõigile kultuuritegijatele, kes saavad või plaanivad taotleda riigi rahastust, et vastutasuks selle eest, peavad nad loobuma mõttest, et neil on loomevabadus. Arstidele on antud käsk hoida oma suud kinni. See kohtuasi on oluline, kuna see näitab kui täielikult ebakindlad ja absurdselt haavatavad artistid Venemaal on.