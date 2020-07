Eesti Kultuurkapitali juhataja ametis jätkab Kertu Saks

«Kultuurkapital on täna toetusinstrumentide kogum, mis rakendab väga erinevaid toetusmeetmed tavategevusele lisaks, olgu need siis erarahastusel põhinevad toetusprogrammid, rahvusvahelised toetusmeetmed, koostöö loomevaldkondi õpetavate ülikoolidega või ka kultuuriehitiste rajamine. Kultuurkapital on kujunemas kultuuri ja spordi toetamise kompetentsikeskuseks ning on ka rahvusvaheliselt oluliseks partneriks. Mul on hea meel seda tööd jätkata,» ütles Kertu Saks.