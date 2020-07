Reedel leiab klubis HALL aset kahte üritustesarja ühendav pidu House of Boogie

Pärast pikka pausi on inimestel taaskord võimalik klubides tantsida. Selle tähistamiseks on kaks HALLi üritustesarja ühendanud oma jõud ja toovad teieni kaks pidu ühel ajal ühes majas. Peasaali võtab üle acid-muusikale pühendunud üritustesari House of Acid ja ülakorrusel kostuvad murtud elektrorütmid, mida kureerib Electro Boogie. Plaadimängijate taga võtavad kohad sisse Denis Punch, Kaspar Kivilo, Artur Lääts, Micaela Saraceno ja Greg Al-T.