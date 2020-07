Telliskivi Loomelinnakus esietendub suvelavastus «Aiapäkapikk»

«Aiapäkapikk» on kummastav armastuslugu ehitamisest. Loo keskmes on salapärane Aiapäkapikk (Ragnar Uustal), kes jagab oma isikliku raadiosaate GnoomFM kaudu äraspidiseid juhiseid, kuidas ehitada tuleks, ning valib muusikat, mille rütmis tantsijad (Joonas Tagel, Kaisa Kattai, Valeria Januškevitš, Arolin Raudva) ehitama peaks. Nõnda kujuneb müütilisest kangelasest hoopis triksterlik diktaator, kes on varjatud groteskse maski taha. Lavastus võtab luubi alla ühiskondliku edasipürgimise ning levinud mõttemustrid. Lavastaja on Kadri Sirel, lavastuse kunstnik on Helena Keskküla, helilooja Endamisi Salamisi, valguskunstnik Karolin Tamm.

Lavastaja Kadri Sirel: «Ehitamine on loominguline protsess, mis jätab endast maha monumendi, mida on siis hea imetleda ja mille üle uhkust tunda. Lisaks, igasuguste tööde, toimetuste ja projektide lõpetamine toob kaasa dopamiini vabanemise kehas. See põhjustabki seda mõnusat tunnet, mis tekib, kui nimekirjast tegemist vajavaid toimetusi maha kriipsutada. Igasugused aiatööd, nagu rohimine ja riisumine on selleks täiuslikud. Ja kõige tipuks ei saa unustada heaolutunnet, mis tekib korra loomisest. Ehitamine ongi nagu süütu narkomaania, joovastumine millegi tehtuks lugemisest, et siis juba uuesti alustada. Ja loomulikult kõige parem on olla siis, kui asjad saavad tehtud perfektselt! Ahh, milline kaif! Ja seda kohutavam saab tunne, mida madalamale tabab nool. Ja kes on see salapärane Aiapäkapikk? Ta on abstraktsioon ja anti-kangelane. Ühelt poolt on ta arhetüüp või sisemine hääl, mis külvab kaost muudkui vastuolulisi juhiseid jagades, nõnda, et tema tegelikel kavatsustel on võimatu silma peal hoida. Tema aktuaalsus on oluline nii isiklikus kui ühiskondlikus plaanis.»