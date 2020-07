Graniidi 17 andis välja debüütalbumi

Kolme aasta eest kutsus Peep Pihlak vana tudengi- ja korterikaaslast kaasesinejaks suvisele aiakontserdile Rakveres. «Esimesel ühisel proovil tundsin, et siin on materjali, mis vajab jäädvustamist,» tunnistab Tõnu Timm lisades, et pikki aastaid Rakveres toimetanud kursusevenna looming üllatas positiivselt mitmest küljest. «Selles on muusikalist värskust, head kiiksu ja sõnumit, mis mullegi korda läheb.»