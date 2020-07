Veljo Tormise sünniaastapäeva tähistatakse eriliselt

7. augustil on Veljo Tormise 90. sünniaastapäev. Tegemist on esimese juubeliga, kui heliloojat ennast meie hulgas enam ei ole.

Teoste valiku teeb meeskond eesotsas dirigent Küllike Joosingu ja noore helilooja Liisa Hõbepappeliga, projektile aitavad nõuga kaasa dirigendid Risto Joost ja Valter Soosalu. Helifailide tehniline toimetaja on Tammo Sumera. Kõik on oodatud oma lemmikteostest ja -esitustest korraldajatele teada andma, et 7. augustil saaks kõlada ka muusika, mis on kuulajate jaoks erilise tähendusega.