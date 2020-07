Kuidas läks Tallinna Linnateatril?

Foto hetkest, kui lavaaugus käisid ettevalmistused viimase lavastuse esietenduseks, Kristjan Suitsu «Inimese hääl» esitendus 13. juunil. Tallinna Linnateatri peakunstnik usub, et talvel algavad siinsamas juba ehitustööd, et lõpuks valmiks maailmas ainulaadne saal.

Tallinna Linnateater ütleb, et teatril on ülimalt hea meel sellel hooajal alanud koostöö üle Elisaga, mis sai hoo sisse juba enne kevadist eriolukorda. Sügisel võeti üles lavastused “Miljoni vaade” ja “Kriipsud uksepiidal”, mis on vaadatavad Elisa videoriiulist. Need, kes ei ole Elisa teleteenuse kliendid, saavad etendusi näha portaalist elisastage.ee. Koostöö jätkub ning uusi lavastusi on peagi lisandumas!