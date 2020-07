Horror Dance Squad avaldas uue loo ja avalikustas albumi ilmumiskuupäeva

«Callous Cage» koondab endasse mitmekülgsuse, kus seigeldakse bändile omaselt nende žanri erinevates pimedates nurkades ja keerdkäikudes. See pole ainult Horror Dance Squadi lugu ilma karjuvate vokaalipartiideta, vaid ka Callous Cage lüürikas kohtab temaatikat, mis pole bändile tavaline.

«Ma ei kirjuta väga tihti armastuslugusid,» tunnistab vokalist Ian Karell, «aga olid mõned sündmused mu elus, mis inspireerisid mind kirjutama millestki rohkem südamelähedasemast. Täpsemalt räägib see lugu sellest, kuidas õppida oma ego kõrvale panna, et inimesena kasvada ning oma armastatuga sügavam side luua. «Puur» (cage – inglise keeles) ongi see, kuhu ennast vaimselt surume, kui oleme liiga uhked, et järeleandmisi teha ja oma kaitsemehhanisme alla lasta. See puur takistabki meid leidmaks tõelist armastust.»

Horror Dance Squadi esimene kauamängiv «No Flag Will Fly Forever» ilmub 25. septembril.

«Me oleme selle albumi kallal töötanud üle kahe aasta ja ei suuda kirjeldadagi kui õhinat täis me oleme», tunnistab vokalist Karl Mesipuu. Ta jätkab: «Sellest alates kui 2017. aastal tööd alustasime, oleme palju õppinud ja kasvanud – nii inimeste kui muusikutena. Ja see on ka põhjus, miks selle albumi üle nii uhked oleme. Meil on hea meeskond – lugematu arv tunde stuudios koos meie kaas-produtsendi Sandar Sadamiga on tuletanud meile endile korduvalt meelde, et kui palju me seda protsessi naudime. Kogu temaatika lüürikas ning laulude meloodiad peegeldavad kõike, mida kogesime albumit kirjutades või mida oleme varasemalt läbi elanud. Oli ka palju muusikalist eksperimenteerimist ja improviseerimist, mis tegi kogu protsessi lõbusaks.»

Lindistatud Tallinnas, Eestis ja miksitud/masterdatud Los Angeleses Cody Stewarti (The Browning) poolt, «No Flag Will Fly Forever» on Horror Dance Squadi seni kõige oodatum teos.

«See on väga hea tunne, kui tahad kuulata oma lugusid veel ja veel, olgugi, et oled seda juba sadu kordi lindistamisperioodi jooksul teinud. Ma usun, et Cody Stewarti kaasamine aitas meil teha just need vajalikud viimased sammud, et saaksime oma loomingu üle tõeliselt uhkust tunda,» lisab trummar Henri Kuusk.

Horror Dance Squad on alustanud ka Hooandja kampaaniat, et ühisrahastusplatvormi kaudu toetada 100 limiteeritud koguses vinüülplaadi tegemist. Täpsema info nende hooandja kohta leiad siit!

Bändi saab näha ka esinemas juba sellel reedel Tartus Punk & Rock festivalil: https://www.facebook.com/punkrockfestival