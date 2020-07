Triigi Filharmoonia alustab juubelimaigulist viiendat hooaega

Triigi Filharmoonia hooajad sünnivad tugevalt tegijate tunnetuse pealt ning on igal aastal erilised ja omanäolised. Selle suve kontserte iseloomustab lüürilisus. «Tagasi on Kristjan Randalu, kes oli kõige esimene julge artist meie esimesel hooajal. Laupäeval kuuleb Triigi Filharmoonia ammust lemmikut Vaiko Eplikut. Hooaja lõpetab klaverikontsertiga Mihkel Polli, kelle jaoks on see sel laval esimene ülesastumine,» kirjeldas Teele Vares.

Uusma ja Vares tõdevad, et Triigi Filharmooniast on saanud nende jaoks nii loomulik osa suvest, et teisiti ei kujuta enam ettegi. Viis aastat on möödunud kiiresti ja pakkunud nii loomingulist väljaelamist kui ka väljalülitumist igapäevarutiinist, vürtsiks kohtumised paljude põnevate inimeste ja loominguliste nähtustega. Juba algusest saadik pole programmi kaugemale kui hooaeg ette planeeritud.

«Mõneti on hea, et võime alati valida, kas, miks ja kuidas me seekord teeme. Kõik on muutumises ja iga kord kui programm kokku saab, tundub see just õige,» sõnas Vares. Ta märkis, et seetõttu oleks veider käia välja veksleid järgmiseks viieks aastaks. «Me ei tea kunagi, mida järgmine aasta toob. See on meie võlu ja vabadus, aga ka valu,» täiendas Uusma. Ta lisas, et eksperimenteeriva lava tiivustavaks jõuks on uskumatult soe ja kaasaelav publik.