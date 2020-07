Kris Lemsalu Malone ja Kyp Malone Lemsalu töid on võimalik Eestis näha

Kolmes näitusesaalis saab näha uusi ja varem eksponeerimata teoseid ning tänavu Berliini mainekas kunstikeskuses KW Institute for Contemporary Art näidatud suuremahulist installatsiooni. Arhetüüpsete Aadama ja Eeva rolli astunud kunstnikud on ette võtnud uue maailma loomismüüdi, kus leiavad kesksete tegelastena koha luik, jänes ja jaaguar.

Kahe oma valdkonnas tipuks tõusnud looja koostöö sai alguse ühisest ülesastumisest 2017. aasta Performa biennaalil. Eesti paviljoni jaoks valminud teos “Going, Going” ajaloolises Harlemi kirikus lõi publikut lummava meditatiivse keskkonna, kus Krisi autorimärgiks kujunenud sürreaalsed portselanskulptuurid ning Kypi loodud video ja heli moodustasid võimsa koosluse.

Veebruaris avasid kunstnikud oma esimese institutsionaalse näituse Saksamaal “Love Song Sing Along” KW Institute for Contemporary Artis, mis märtsi alguses puhkenud pandeemia tõttu oli avatud kõigest kaks nädalat. Nagu ka pealkiri ütleb, on “Love Song Sing Along (Once Again With Feeling!)” Berliini näituse uus tulemine, olles ühtlasi ka Kai kunstikeskuse esimene kriisijärgne näitus.

Rahvusvahelisele ja kodupublikule on Kris Lemsalu tuttav kui kunstnik, kelle portfoolios on rida tunnustust toonud projekte nimekatest kohtades üle maailma. Lisaks Eesti esindamisele 2019. aasta Veneetsia biennaalil on Kris üles astunud soolonäitustega Londonis Goldsmiths CCAs (2018) ja Secessionis Viinis (2018) ning osalenud DRAFi performance'ite õhtul Londonis (2017).

Kris Lemsalu Malone & Kyp Malone Lemsalu, 2019. FOTO: Eric Martin

Kunstnikku ja muusikut Kyp Malone’i tunneb muusikapublik Brooklynis 2001. aastal asutatud bändi TV On The Radio lauljana ning Rain Machine ja Ice Balloons võtmeliikmena. Kyp on oma muusika abil tänavu toetanud nii kevadel Ameerikas lahvatanud tsiviilrahutuste laines loodud erinevaid kogukonna algatusi kui pandeemias tugevalt kannatanud New Yorgi väikeseid kultuuriorganisatsioone. Kai kunstikeskuse näitus on maineka paari esimene ühine projekt Eestis.