USA plaadifirma andis välja ERSO, Neeme Järvi ja Triin Ruubel-Lillebergi uue plaadi

“Elgari viiulikontsert on oma mõõtmetelt ja sisutiheduselt niivõrd eepiline. Selle kontserti dramaatikat ja sügavust toob ilusti välja ERSO mitmekesine kõlapalett. Avastada salvestusel koos oma armsate kolleegidega ERSOst ja maestro Neeme Järviga seda imelist partituuri oli erakordselt huvitav,“ räägib Triin Ruubel-Lilleberg. „Neeme Järvi oskab muusikast leida erakordselt kauneid nüansse,” lisab solist.

Nii Edward Elgar (1857–1934) kui ka Wilhelm Stenhammar (1871–1927) olid tähelepanuväärsed heliloojad ja muusikategelased oma kodumaal: Stenhammar Rootsis ning Elgar Inglismaal. Plaadi annotatsioonis kirjutab muusikateadlane Evelin Kõrvits Elgari 1910. aastal loodud viiulikontserdist järgmist: „Viiulikontsert h-moll austab igati klassikalise kontserdi traditsioone. /…/ Solisti sisseastumist tähistab autor märkega nobilmente (“üllalt”) – Elgari leiutatud terminiga, mida ta korduvalt kasutas. /…/ Osa lõpulõigu kohta on helilooja öelnud, et “siin ühinevad ja sulanduvad teineteisega kaks hinge”. Solisti võimalus tõeliselt särada saabub kolmandas osas, mille keskmes on värvikas orkestrisaatega kadents – Elgari uudseim ja kauneim fantaasialend –, mis tema sõnul “laulab mälestustest ja lootustest”.