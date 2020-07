Klaaspärlimäng tuleb

Festivali peatähelepanu koondub siiski juubilar Beethovenile: esitamisele tuleb tema «pärislooming», samuti seaded, mis on tehtud kas autori enda või teiste poolt. Lisaks sellele kõlab muusika, mille on loonud kaasaegsed heliloojad inspireerituna Beethovenist. Nimetagem siinkohal festivali tellimusena esiettekandele tulevat Marianna Liiki teost «Januneb valgust», mille inspiratsiooniallikas on suurmeistri grandioosne Klaverisonaat nr 31.

Tegijad rõhutavad, et tänavuse muusikapeo programm on väga läbikomponeeritud, oma terviklikkuses on see otsekui omamoodi fuuga või rondo või sümfoonia. Peateemadena läbivad muusikanädalat märksõnad nagu Kuupaistesonaat, Aastaajad, peetripäev ja Peetrid. Ava- ja lõppkontserdi kavad on justkui üksteise peegelpilt.