Ilmunud on vene kirjaniku romaan Sillamäe uraanikombinaadist

Romaan põhineb pikalt suletud Sillamäe linna elanike mälestustel ning hiljuti avatud CIA arhiivist leitud dokumentaalsel materjalil. Tekstis on kasutatud ajaloolisi dokumente.

Olga Pogodina-Kuzmina (snd 1969) on õppinud näitejuhtimist, kirjutanud romaane, näidendeid ja filmistsenaariume. «Uraan» on esitatud mitmele olulisele vene kirjanduspreemiale. Autor elab Peterburis ning on sageli külastanud Eestit.